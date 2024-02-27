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AK Parti, belediyecilikte yıllardır süren istikrarını sürdürmeye devam ediyor.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, yaptıklarıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Ahmet Poyraz, gazeteci Adem Metan'ın sunduğu 'Peki Ya Sonra' programının konuğu oldu.

Siyaset serüvenini anlattı

3 dönemdir Çekmeköy Belediye Başkanlığı görevini yürüten Poyraz, bu süreçte neler yaşadığını anlattı.

"Bu şehirde asla ayrım yapmadık"

Çekmeköy ilçesinde yaşayan 300 bin kişinin hepsiyle sohbet ettiklerini kaydeden Poyraz, "Bu şehirde asla ayrım yapmadık." dedi.

"Biz CHP'li olarak size oy vereceğiz"

CHP'li vatandaşlardan tekrar aday olması konusunda yoğun talep aldığını belirten Poyraz, "Ne olur bizi bırakmayın biz CHP'li olarak diyoruz size oy vereceğiz." dediklerini anlattı.

"300 bin insanımız bizim başımızın tacıdır"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, açıklamalarında şunları söyledi:

Bunu çok net söylüyorum, bugün bu şehirde yaşayan 300 bin insanımızın her kesimiyle sohbet ediyoruz, konuşuyoruz, birçok Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren kardeşim şunu çok rahat söylüyor, ‘Biz AK Partili değiliz ama ama bu seçimde size oy vereceğiz’ diyor. Bununla ilgili bir anıyı şöyle anlatayım; bizim bölgeden gelen, Laz olan çok değerli CHP’li vatandaşlarımızın yaşadığı bir site var, buraya geldiler dediler ki, ‘Ya Başkanım biz size oy vermeye alıştık ne olur bizi bırakmayın biz CHP'li olarak diyoruz size oy vereceğiz bizi bırakmayın’ dediler. Bu kadar bizleri sahiplendiler. Bu şehirde asla ayrım yapmadık. Dedik ki kardeşim bu şehirde yaşayan 300 bin insanımız bizim başımızın tacıdır.