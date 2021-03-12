Ahmet Rasim Yücel: Terörist kitabının İBB raflarında satılması aymazlık

PKK'ya katılan Nurettin Demirtaş'ın yazdığı kitabın İstanbul Kitapçısı'nda satılması, İBB Meclis toplantısında gündem oldu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK'nın dağ kadrosundaki ağabeyi Nuretttin Demirtaş tarafından yazılan kitabının, İBB kitabevinde satılması tepkileri peşinde getirmişti.

'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan Nurettin Demirtaş'ın 'Onur Borcu' isimli kitabı, İBB Meclis toplantısına taşınarak tartışmalara sebep oldu.

Avrasya Gösteri Merkezi'nde yapılan İBB Mart ayı 3. toplantısında konuşan AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, kitabın İstanbul Kitapçısı'nda satılmasını büyük bir aymazlık olarak değerlendirdi.

"KİTAP SATIŞIYLA TERÖRE DESTEK VERİLDİ"

Ahmet Rasim Yücel, "Terör örgütü mensubu ve kanun kaçağı kişi tarafından yazılmış bir kitabın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kitap evlerinde satılmasının sorumlusu kimdir, satışa izin veren bu kişiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır. Bu eylemle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, terör örgütüne destek veren bir kuruluş haline dönüştürülmüştür." diye konuştu.

İBB meclisinde tartışma

"BEBEK KATİLLERİNE SES ÇIKARMIYORSUNUZ"

Sorulması gereken her şeyi soracaklarını söyleyen MHP Grup Başkan Vekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise şöyle konuştu:

"Cevabınız varsa vereceksiniz cevabınız yoksa, yavuz hırsız gibi üste çıkmaya çalışmayacaksınız. Biz sizlere eli kanlı terör örgütü üyesisiniz demiyoruz. Size eli kanlı terör örgütlerine, bebek katillerine ses çıkarmıyorsunuz diyoruz. Cezaevinde tutuklu terörist Selahattin Demirtaş'ın kardeşi terörist Nurettin Demirtaş'ın kitabının gazi meclisimizin çatısı altında satılmasını nasıl açıklayacaksınız. Türkiye'de yazar, düşünen insan mı bitti. Türk milliyetçiliği fikriyatını savunduğunuzu söylüyorsunuz. Ancak bu milletin ocağına incir ağacı dikenlerle Büyükçekmece'de zeytin ağacı dikenleri kınayamayacaksınız. Yazık size. Biz sırtımızı Türk milletine dayandırdık."





"TERÖR ÖRGÜTÜNE ORTAK OLMAKLA SUÇLANAMAYIZ"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Eğer bir eksik varsa, elbette gereği yapılır. Devletimiz büyüktür gereğini yapar. Bununla ilgili bürokrasimizde bir eksiklik varsa onu da düzeltiriz. Ama sadece suçlayıcı bir şekilde terör örgütüne ortak olmakla suçlamak haddini aşan bir söylemdir. Bu soru önergesi burada söylenecek bir şey değildir. Bu ülkenin bir kurumunu, terör örgütüyle eşdeğer tutmaya kimsenin hakkı yoktur." ifadeleri ile yanıt verdi.