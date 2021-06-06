Ahmet Şık, Fahrettin Altun’un paylaşımdan şikayetçi oldu

Terörü aklamaya çalışan Ahmet Şık'ın, Fahrettin Altun’un şehit savcı Selim Kiraz’ı andığı paylaşımdan şikayetçi olması üzerine Başsavcılık, “soruşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 31 Mart 2021 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C’li teröristlerce görevi başındayken şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Terörden ve teröristen yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar.” ifadelerini kullanmıştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

O dönem Cumhuriyet gazetesinde savcı Kiraz’ı şehit eden teröristlerin “Bu eylem mecbur bırakıldığımız bir yöntem” sözlerini manşete taşıyarak, hain saldırıyı ve teröristleri aklamaya çalışan eski HDP’li TİP milletvekili Ahmet Şık, Fahrettin Altun’un bu paylaşımından rahatsız oldu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

AHMET ŞIK ÜZERİNE ALINDI

Fahrettin Altun’un paylaşımında hiçbir isim geçirmemesine rağmen Ahmet Şık’ın, bu açıklamayı üzerine alınıp şikayetçi olması dikkati çekti.

BAŞSAVCILIK: ALTUN GÖREVİNİ YAPTI

Ahmet Şık’ın şikayetiyle ilgili soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar veren Başsavcılık, Fahrettin Altun’un Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olması sebebiyle kamuyu aydınlatma, halkı bilgilendirme ve topluma en sağlıklı şekilde haber verme konularında kamusal bir görev, yetki ve sorumluluğu bulunduğu belirterek, silahlı terör örgütü tarafından bir Cumhuriyet Savcısının makam odasında şehit edilmesi gibi tüm toplumu ve kamuyu ilgilendiren bir olayda düşünce açıklamasının Fahrettin Altun’un yürüttüğü kamu görevi gereği doğal bir hakkı olduğu ve açıklamanın hukuken ifade özgürlüğü hakkının kullanılması mahiyetinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AHMET ŞIK'I RAHATSIZ EDEN İFADELER

Fahrettin Altun, 31 Mart 2021 tarihinde yaptığı söz konusu paylaşımda şunları kaydetmişti:

“Bundan tam 6 yıl önce, ülkemize ve milletimize şerefle hizmet eden Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz DHKP-C’li teröristler tarafından görevi başındayken şehit edildi. Terörden ve teröristten yana tavır almaktan çekinmeyen sözde gazeteciler bu saldırıyı yapanları kutsadılar.

Şehitlerimizin aziz hatıralarından ve şehit ailelerimizden hiç utanmadılar. Bu topraklara ve aziz milletimize olan nefretlerini iğrenç manşetlerle gösterdiler. Hain terör saldırılarını ‘mecbur bırakılan bir yöntem’ diyerek aklamaya çalıştılar.

Dün kahraman Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehit edenlere methiyeler düzenler, terör örgütünün sözde liderlerine ‘bin selam’ gönderenler, her fırsatta devletimize ve milletimize kin kusanlar bugün utanmadan demokrat taklidi ve demokrasi edebiyatı yapıyorlar.

Bu millete yaptıkları hiçbir kötülüğü, devletimize yaptıkları hiçbir ihaneti asla unutmadık, unutmayacağız. Dağdaki teröristlerle mücadele ettiğimiz gibi şehirdeki kravatlı teröristlerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ettikleri her ihanetin hesabını onlardan soracağız.

Aziz milletimize, değerlerimize ve devletimize olan düşmanlıklarıyla emperyal güçlere maşa oldular. Bu topraklarda sebep oldukları her acıyı, her hüznü ve her nifakı Allah’ın izniyle sonlandıracağız. Tüm şehitlerimize binlerce rahmet niyazıyla. Mekanları cennet olsun.”

ERDOĞAN'I TEHDİT ETTİ

Daha önce defalarca terör örgütlerinin propagandasını yapan, “hükümetin seçimle gitmeyeceğini” söyleyerek halka sokak çağrısında bulunan Ahmet Şık, bugün de Kadıköy’de gerçekleştirdiği yasa dışı eylemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Oradan aşağı ineceksin. Hepiniz yargılanacaksınız.” sözleriyle tehdit etti.