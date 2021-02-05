Ahmet Şık'ın sokağa inin çağrısına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı.

Boğaziçi olaylarında gözaltına alınanlara en büyük destek, muhalefet milletvekillerinden geldi.

Başta HDP ve CHP'li vekiller olmak üzere birçok siyasi, olaylarda gözaltına alınanlar için polis merkezi ve adliyelere gitti.

Onlardan biri de İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık'tı.

Şık, adliye önünde öğrencilerin sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, AK Parti'nin seçimle gitmeyeceğini söyleyerek halkı sokağa davet etti.

"SUÇ İŞLEMEK İÇİN ALENEN TAHRİK"

Şık'ın bu açıklamaları nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan açıklamada; "Bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında; Bağımsız milletvekili Ahmet Şık'ın Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yer alması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27. Dönem bağımsız milletvekili Ahmet ŞIK hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında 'Suç işlemek için alenen tahrik' suçundan soruşturma başlatıldığı" ifadeleri kullanıldı.

Ahmet Şık'tan 'sokağa çıkın, hükümeti devirin' çağrısı VİDEO

"HERKES OMUZ VERMELİ"

Şık, gözaltına alınanların götürüldüğü adliyede yaptığı açıklamada, hükümetin seçimle değiştirilemeyeceğini, sokak hareketlerine ihtiyaç olduğunu ima ederek, şunları söylemişti:

"Kimse 'seçimle gidiyorlar' sayıklamasının peşinden gitmesin artık. Mafya ile hukukla, bunların hukuku ile mücadele edilmez. Evrensel hukuk normlarının olduğu bir hukukla mücadele etmek için herkes yurttaşlık görevini yerine getirmeli, bu mücadeleye omuz verilmeli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun anne ve babalara bir çağrısı var. 'Burada çok ağır bir yük var. Bu yükü kaldırmak, sadece bu genç arkadaşların tek başına yükleyebileceği bir ağırlık değil. Hep birlikte o taşın altına el atıp atmamız gerek. O taşın adı Saray rejimi."