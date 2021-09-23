Cübbeli Ahmet'ten imam hatip tepkilerine ilk cevap

Cübbeli Ahmet, imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle gündemde. Cübbeli Ahmet, gelen eleştirilere şimdilik Twitter hesabından bir tweet'i RT ederek cevap verdi.

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, anne-babalara seslenerek çocuklarım imam hatip ve ilahiyata gönderilmemesi gerektiğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"İMAM HATİP YERİNE DÜZ LİSEYE GÖNDERİN"

Cübbeli Ahmet, "Çocukları imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Müfredattaki şeye yorum katıyorlar. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİ İMAM HATİPLER DEĞİL, ORADA VERİLEN EĞİTİM"

Bu sözlerin ardından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Cübbeli Ahmet Hoca, tepkilere ilk yanıtı Twitter hesabından RT ettiği tweet ile verdi.

Cübbeli Ahmet, Ahmet Şimşirgil'in "Haşa Kur'an-ı Kerim Allah kelamı değil; Kur'an'daki kıssalar Peygamber sözüdür; Kur'an-ı Kerim tarihseldir diyen şarlatanları görmüyorlardı...Cübbeli Ahmet Hoca'nın hedefi, imam hatipler değil orada verilen eğitim anlayın artık!" ifadelerini kullandığı tweet'i RT etti.

Cübbeli Ahmet: Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin VİDEO