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24 TV’nin sevilen programı “Arafta Sorular”a bu hafta konuk olarak Gazeteci-Yazar Ahmet Tezcan katıldı.

Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Tezcan, muhalif sanatçıları eleştirdi.

Özellikle geçtiğimiz son seçimde, siyasi görüşlerini açıklayan sanatçıların artması dikkat çekmişti.

Öyle ki, sosyal medya ve konserlerinde oy çağrısında bulunan muhalif sanatçılar, karşıt görüşlü seçmenleri de hedef alıyordu.

Bu durumun artmasına muhalif olmanın da farklı algılandığını belirten Ahmet Tezcan'a, "Sanatçı muhalif olmalı derken sürekli bir itirazı mı olmalı?" sorusu yöneltildi.

Tezcan ise şöyle yanıt verdi:

İktidara karşı olması gerekir. Niye bunu söylüyorlar biliyor musun? Kendi düşünceleri asla iktidara gelemedi bu memlekette o yüzden. Muhalefete mahkum oldular, halk onları muhalefete mahkum etti. Onlar muhalif değiller, onlar yandaşın en koyusu. Aslında Muharrem İnce'yi çıldırtıp, ‘Şizofrenler' dedirtecek kadar gerçeklere kulaklarını tıkayıp, sadece kendilerinin düşüncelerini besleyen kaynaklara yönelmelerinden dolayı bu adamı da çıldırttılar. Bu muhalefet değil, bu obsesif bir durum bu saplantı. Psikolojik bir durumla siyasi bir duruşu birbirine karıştırmasınlar. Muhalif olursun da neye muhalif olursun. Mesela şu andaki iktidarın başbakanlık dönemini de yaşadım. Birlikte çalışıyorduk. Bu dönemde ben basın danışmanıyken de bir sürü muhalif çıkışlarım oldu. Kendisine de beraberken bu muhalefet değil mi? Muhalif olursun ama ille de her şeye külli bir muhaliflik ahmaklık başka bir şey değil.