ANKA

Türkiye'de terörsüz bir süreç, adım adım inşa ediliyor.

Dün ise kritik bir eşik aşıldı.

PKK dün yaptığı açıklamada, kendisini feshettiğini ve silahları da bıraktığını duyurdu.

Yapılan bu açıklamanın ardından ise Ankara da bir hayli hareketlendi.

Peş peşe yapılan değerlendirmelerden biri, bu kez DEM Parti’nin İmralı Heyeti’nde yer alan Ahmet Türk'ten geldi.

Türk, PKK’nın fesih kararına ilişkin olarak, "Beklediğimiz bir karardı. Daha önce Öcalan bu konuda zaten açıklamayı yapmıştı. Örgütün Öcalan’ın bu çağrısına uyacağını tahmin ediyorduk, biliyorduk. Hayırlı olsun." dedi.

UMUT HAKKI SORULDU

Yeniden İmralı ziyaretinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Ahmet Türk, “Bilmiyoruz. Zaman içinde o koşullar yaratılırsa elbette gidilir.” dedi.

Abdullah Öcalan’ın “umut hakkı” yoluyla tahliyesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna Ahmet Türk, “Onu şu anda tartışmanın bir anlamı yok.” karşılığını verdi.

"KOMİSYON OLUŞMASINDA YARAR VAR"

Meclis’te bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyon kurulması gerektiğini de belirten Türk, “Meclis üzerine düşen görevi yapmalı. Bu, sonuçta Meclis’e gelecek. Ve Meclisimizin, bütün grupların, bütün siyasi partilerin bu ülkenin barışına katkı sunacak bir rol alması gerekiyor. Meclis'te bütün siyasi partilerin katılacağı bir komisyonun oluşmasında yarar var.” ifadelerini kullandı.

"BUNLAR PAZARLIK DEĞİL"

Bundan sonra pratikte nasıl bir ilerleme beklendiği sorusuna Ahmet Türk, “Zaman içinde göreceğiz. Elbette ki beklentiler var. Demokratik bir Cumhuriyet, demokratik bir Türkiye’nin geleceğiyle ilgili atılması gereken adımlar gerekiyor. Bu beklentidir. Bunlar bir pazarlık değil, Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türkiye’nin kendi insanını, yurttaşını kucaklamasıdır.” diye konuştu.