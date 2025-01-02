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Ahmet Türk'ten Devlet Bahçeli'ye "tespih" hediyesi

Ahmet Türk'ten Devlet Bahçeli'ye "tespih" hediyesi DEM Partili Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede Ahmet Türk'ün Bahçeli'ye tespih hediye ettiği öğrenildi.