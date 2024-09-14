Ahmet Türk'ün yeğenleri belediye aracıyla adam kaçırıp darbetti Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri, alkollü olarak gittikleri mekanda terör estirdi. Mekandan bir kişiyi dışarı çıkarıp belediyeye ait lüks makam aracında darbeden şahıslar, dövdükleri adamı yol kenarında bıraktı. Olayla ilgili Ahmet Türk'ün 3 yeğeni tutuklandı.

İHA

Mardin'de 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi.

Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka 34 EK 044 plakalı makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darbedildiği belirlendi.

AHMET TÜRK'ÜN YEĞENLERİ ZORLA ARACA BİNDİRİP DARBETTİ

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi.

Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslar, S.Ö.'yü darbettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı.

S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.

TÜRK'ÜN YEĞENLERİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)