Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, 15 Temmuz şehitlerinin kemiklerini sızlatacak küstah ifadelere kullandı.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimin üzerinden 4 yıl geçti. Şehit ailelerinin acısı hala çok taze.

Önceki gün düzenlenen farklı etkinliklerde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış, acıların hala yürekleri sızlattığı dönemde tepkilere neden olan bir açıklama yaptı.

"SAHİP ÇIKMAMIZ, KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Yaramış, "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor." ifadeleriyle darbecilere af istedi.

TTK Başkanı Ahmet Yaramış, darbecilere af istedi ViDEO