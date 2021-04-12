Gazeteci Ahmet Yeşiltepe, Rusya ve Ukrayna arasında yıllardır süre gelen gerilimi detaylarıyla anlattı.

Rusya ve Ukrayna arasında son günlerde iyice artan gerilim, neredeyse iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi.

Rusya, sınıra askeri sevkiyatlar yaparken, Ukrayna ise NATO'nun ve Türkiye'nin desteğini arkasına almak için çalışmalar ve ziyaretler yürütüyor.

AHMET YEŞİLTEPE, RUSYA-UKRAYNA KRİZİNİN TARİHSEL SÜRECİNİ TEK TEK ANLATTI

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Ahmet Yeşiltepe, Instagram hesabından Fokus isimli programında Rusya-Ukrayna ilişkilerinde tarihsel süreci, kültürel yakınlığı, ve yaşanan gerilimleri mercek altına alıp yayınladı.

"BİRBİRİNE HEM ÇOK YAKIN, HEM ÇOK UZAK İKİ ÜLKE..."

"Rusya ve Ukrayna. Birbirine hem çok yakın, hem çok uzak iki ülke." diyerek sözlerine başlayan Yeşiltepe, Rusya ve Ukrayna'nın aynı kökenden geldiğini belirtiyor.

Siyasi, dini, tarihi, ve kültürel açıdan kardeş iki ülkenin neden birbirine düşman olduğu sorusuna oldukça bilgilendirici cevaplar veren Ahmet Yeşiltepe, "Geriye dönüp bakıldığında bu çekişmenin aslında yeni olmadığı görülüyor" diyerek, yaşanan tarihsel gerilimi ele alıyor.

Biz de Rusya-Ukrayna geriliminin tarihsel sürecini ele alan bu güzel çalışmayı sizlerle buluşturuyoruz...

Ahmet Yeşiltepe Ukrayna-Rusya geriliminin perde arkasını anlattı