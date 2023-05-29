Ahsen Eroğlu seçimin ardından ülkeyi terk etme kararı aldı: Bana gitme vakti göründü

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Türkiye'nin lideri yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu...

Merakla beklenen tarihi seçimin ardından muhalif kesimde istifa çağrıları yükselmeye başladı.

Ünlü isimler de seçim boyunca muhalefetin lehine çalışmalarda bulundu.

Sandıktan çıkan sonuçların ardından sessizliğe kapılan muhalif ünlüler, sosyal medya hesaplarında ülkeyi terk edeceklerini bildirmeye başladı.

Bu isimlerden birisi de Ahsen Eroğlu oldu.

Seçimlerde sandık görevlisi olan ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu'ndan dikkat çeken bir seçim paylaşımı geldi.

Eroğlu, yaptığı paylaşımda Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı.

28 yaşındaki oyuncu, "Bana gitme vakti göründü arkadaşlarım yakın zamanda." dedi.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sandık başında dürüstçe çalıştım, sağ sol demeden herkese yardım ettim. Etmeye çalıştım değil, ettim. Çünkü ben böyle öğrendim. Kuralların dışına çıkılmasın diye çok çabaladım… Buna rağmen her şey karman çormandı. Sesini yükseltip azarlamaya kalktılar, her iş bilmeyenin tek bildiği bağırmak olduğu için maalesef dayanabileceğim son noktaya gelmiş bulunuyorum.



Söz verdiğim insanlara, iş arkadaşlarıma sözümü yerine getirip kendimi geliştirmek için bir çözüm yolları bulmaya gideceğim. Ne zaman olur bilemem ama insan gibi yaşamak istiyorum. Karşımdaki insanın gözünde ayrımcılık görmek istemiyorum. Neyse bu böyle uzar gider. İçinde sevgi ve dürüstlük olan herkese sarılıyorum… Efendim sevgiler…