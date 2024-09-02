Ahu Tuğba'nın cenazesinin Türkiye'ye getirilme maliyeti: 20 bin dolar ABD'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, 20 bin dolarlık bir maliyetle Türkiye'ye getirilecek. Tuğba, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Merkezi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, 16 yıl önce kızı Anjelik Calvin, eğitimi için ABD'ye yerleşmişti.

Tuğba, nisanda bir trafik kazası geçirdi. Bu nedenle de bir dizi ameliyat oldu.

O ameliyatların tetiklediği KOAH hastalığı nedeniyle uykusunda vefat eden Ahu Tuğba'nın Türkiye'de mi yoksa uzun süredir yaşamını sürdürdüğü Miami'de mi defnedileceği konusunda belirsizlik bulunuyordu..

Miami'de polis memuru olarak çalışan kızı Anjelik Calvin, annesinin Türkiye'de defnedilmesine karar verdi.

PROSEDÖRLER TAMAMLANDI, CENAZESİ YARIN İSTANBUL'DA

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu arasında yapılan yazışmalardan sonra prosedürler tamamlandı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi, yarın sabah Miami'den kalkacak tarifeli uçakla İstanbul'a getirilecek.

PERŞEMBE GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

Defin yeri için henüz karar verilmese de Zincirlikuyu Mezarlığı ile Karacaahmet Mezarlığı seçenekleri üzerinde duruluyor.

NAKİL MASRAFI 20 BİN DOLAR

Öte yandan cenazenin 20 bin dolarlık nakil masraflarını ise bir iş adamının karşıladığı iddia edildi..