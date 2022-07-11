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    AİHM Osman Kavala kararını açıkladı

    AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye'nin Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2022 - 12:28
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 13:05
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    AİHM Osman Kavala kararını açıkladı

    Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ihlal prosedürü başlatılmıştı.

    Şubat 2022'de başlatılan süreçte karar açıklandı.

    Mahkeme Osman Kavala için hak ihlali kararına vardı.

    Karar 1'e karşı 16 oyla alındı. Tek karşı oy Türk yargıçtan geldi.

    7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesine karar verildi

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. maddesinin ihlal edildiği vurgulanan karardan para cezası çıktı.

    Mahkeme, "AİHM kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği" gerekçesiyle AİHS'nin 46/1'inci maddesini ihlal ettiği hükmüne vararak Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.

    AİHM Osman Kavala kararını açıkladı #1

    Yaptırım kararları görüşülecek

    Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderecek.

    Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl yaptırımlar uygulanması gerektiğini görüşmeye başlayacak.


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