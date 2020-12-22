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    AİHM: Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı salıvermeli

    AİHM: Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı salıvermeli

    Avrupa Birliği'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrının ardından AİHM'den de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde çağrı geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.12.2020 - 17:30
    • Güncelleme : 22.12.2020 - 18:34
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    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.

    AİHM: DEMİRTAŞ HAKKINDA DELİL YOK

    Mahkeme kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti.

    Kararda ayrıca, Demirtaş'ın tutukluluğu için sunulan gerekçelerin sadece başka siyasi amaçları gizlemek için kullanıldığı ifade edildi.

    AB: OSMAN KAVALA'YI SERBEST BIRAKIN

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Nabila Massralı, tutukluluğunun devamı kararı verilen Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında bir açıklama yayınlamıştı.

    Kararın Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı taahhüdüne aykırı olduğu belirtilerek, Kavala'nın acilen serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.

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