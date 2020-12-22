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- AİHM: Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı salıvermeli
AİHM: Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı salıvermeli
- AA & Ensonhaber
- 22.12.2020 - 17:30
- Güncelleme : 22.12.2020 - 18:34
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde karar aldı.
AİHM: DEMİRTAŞ HAKKINDA DELİL YOK
Mahkeme kararında, Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin alınan kararlarda terör bağlantılı suçlamalara ilişkin bir delil bulunmadığını belirtti.
Kararda ayrıca, Demirtaş'ın tutukluluğu için sunulan gerekçelerin sadece başka siyasi amaçları gizlemek için kullanıldığı ifade edildi.
AB: OSMAN KAVALA'YI SERBEST BIRAKIN
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Nabila Massralı, tutukluluğunun devamı kararı verilen Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala hakkında bir açıklama yayınlamıştı.
Kararın Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı taahhüdüne aykırı olduğu belirtilerek, Kavala'nın acilen serbest bırakılması çağrısı yapılmıştı.