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AİHM: Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı salıvermeli

AİHM: Türkiye, Selahattin Demirtaş'ı salıvermeli

Avrupa Birliği'nin Osman Kavala'nın serbest bırakılması için yaptığı çağrının ardından AİHM'den de Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde çağrı geldi.