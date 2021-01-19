AİHM'den Atilla Taş kararı

AİHM, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Atilla Taş’ın haklarının ihlâl edildiğine hükmetti. Taş'a 15 bin euro tazminat ödenmesine de karar verildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ''FETÖ'nün medya yapılanması'' soruşturması kapsamında hakkında geçici tutuklama kararı verilen şarkıcı Atilla Taş’ın özgürlük, emniyet hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna vardı.

15 BİN EURO TAZMİNAT

Mahkeme, 12 bin 275 euro manevi tazminat ile 3 bin 175 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.

OLASI İTİRAZ İÇİN 3 AY SÜRE

Taş ve Türk hükümetinin karara olası itiraz için 3 ay süreleri bulunuyor.

Bu süre içinde itiraz gelmezse karar kesinleşmiş olacak.

AİHM önündeki davaya Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ve çok sayıda uluslararası basın kuruluşu Atilla Taş’ın yanında müdahil olmuştu.