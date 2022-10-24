Aile Bakanlığı 300 bin TL konut desteği başvurusu nasıl yapılır? Bakanlık duyurdu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği ödeneceği açıklandı. Peki Aile Bakanlığı 300 bin TL konut desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat eden kadınlara sunulacak bir ödeme duyuruldu. Bakan Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini ifade ederek şöyle dedi: "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2 bin 23 adet konut temini sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz"

Aile Bakanlığı 300 bin TL konut desteğinden kimler yararlanacak?

Yanık, ayrıca konut projesi hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların faydalanabileceğini söyledi.

Başvuru şartları neler?

1) T.C. vatandaşı olmak

2) Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,

3) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yararlanıcısı olmak

4) Eşi vefat etmiş olmak ve 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşıma gibi koşullar gerekmekte.