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Haber Merkezi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MOSSAD casuslarına göz açtırmıyor...

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak çalışmasıyla yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

KARAR AÇIKLANDI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT tarafından çökertilen MOSSAD casusluk şebekesine ilişkin görülen davada karar açıklandı.

18 YIL 9 AYA İNDİRİLDİ

Sigorta şirketi sahibi olarak bilinen Ahmet Ersin Tumlucalı, "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan 22 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İyi hal indirimiyle ceza 18 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Tumlucalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA HAPİS CEZASI

Sabah'ın aktardığı habere göre, davada sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Ayrıca Cem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek'e de 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

NE OLMUŞTU?

MİT, MOSSAD'ın Avrupa ve Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyonunda 9 kişilik olan casusluk şebekesinden 8'i, 2024'ün Nisan ayında İstanbul'da yakalandı.

Şebekenin liderliğini sigorta şirketi sahibi olan Ahmet Ersin Tumlucalı yaptığı belirlenirken şüphelilerden 6'sı, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmıştı.

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail istihbarat servisinin, internet tabanlı mobil uygulamalar üzerinden uzaktan, çevrim içi operasyon ekibi oluşturduğu, bu ekip vasıtasıyla uzaktan kaynak temini, canlı kuryeyle kaynaklarına para transferi ve sahadaki hedeflerine yönelik taktik bazda işler yapılmasının amaçlandığı kaydedilmişti.

AJANLARLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ahmet Ersin Tumlucalı, 2011 yılında Avusturya Viyana, 2017'de Almanya Münih'te Jorg ile yüz yüze görüştü.

Tumlucalı, 2017 Mart ayından itibaren de aynı usulle Gavin isimli istihbarat mensubuyla Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüştü.

2017'nin mart ayından itibaren de Gavin'le Viyana ve Frankfurt'ta yüz yüze görüşen Ahmet Ersin Tumlucalı, 2018 ve 2019'da da Gavin'le görüşmeye devam etti.

Tumlucalı'nın faaliyetleri 2020 yılında İsrail istihbaratı tarafından sonlandırıldı.

300 BİN EUROLUK ÖDEME

Ahmet Ersin Tumlucalı'nın çok sayıda İsrail istihbarat servisi bağlantılı bankadan para transferine rastlandı.

2014-2019 yılları arasında gerçekleşen para transferlerini ise eşi Benan Tumlucalı'nın banka hesabı üzerinden gerçekleştirdi.

MOSSAD, tüm casusluk faaliyetleri için banka hesabı 300 bin euroluk bir ödemeyi Tumlucalı'ya ulaştırdı.