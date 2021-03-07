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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Hatay ziyareti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valiliği ve Antakya Belediyesini ziyaret etti.
- İHA
- 07.03.2021 - 20:32
- Güncelleme : 07.03.2021 - 20:33
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret ederek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.
AİLE BAKANI SELÇUK, HATAY'DA ZİYARETLERDE BULUNDU
Ardından Bakan Selçuk, Antakya Belediyesini ziyaret etti.
Bakan Selçuk, ziyaretinde Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Hatay ziyareti VİDEO