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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Hatay ziyareti

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valiliği ve Antakya Belediyesini ziyaret etti.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 20:32
    • Güncelleme : 07.03.2021 - 20:33
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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Hatay ziyareti

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  Hatay Valisi Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret ederek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi.

    AİLE BAKANI SELÇUK, HATAY'DA ZİYARETLERDE BULUNDU

    Ardından Bakan Selçuk, Antakya Belediyesini ziyaret etti.

    Bakan Selçuk, ziyaretinde Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’dan belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Hatay ziyareti VİDEO

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tan Hatay ziyareti #1

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tan Hatay ziyareti #2

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tan Hatay ziyareti #3

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tan Hatay ziyareti #4

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk tan Hatay ziyareti #5

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