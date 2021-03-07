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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Hatay ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan Hatay ziyareti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hatay Valiliği ve Antakya Belediyesini ziyaret etti.