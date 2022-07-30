Aile Destek Ödemeleri başladı! 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

4 milyona yakın vatandaşın merakla beklediği Aile Destek Programı ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü yatırılmaya başlandı.

Aile Destek Porgramları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce duyurulmuştu..

İhtiyaç sahibi ailelerin yararlanacağı programa ilişkin detaylar ise ödemelerin başlaması ile gündeme geldi.

Sosyal yardım ödemeleri hane başına 450 ile 600 TL arasında olmak üzere 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecek.

Yardıma ihtiyacı olan aileler mağdur edilmeyecek ve bu sayede ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Bu kapsamda destek programından yararlanmak isteyen aileler, "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?" sorusunu araştırıyor.

Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak?

Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar? İşte yanıtı...

Aile Destek Programı ilk ödemeleri 29 Temmuz Cuma günü yatırılmaya başlandı.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.