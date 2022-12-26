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    Aile destek ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile destek ödemelerinin yatacağı tarih!

    Aile destek ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı ve ne zaman yatacağı merak ediliyor. Son olarak Bakan Yanık'tan konu ile ilgili açıklama geldi.
    • 26.12.2022 - 12:30
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    Aile destek ödemeleri hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile destek ödemelerinin yatacağı tarih!

    Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ödemelerin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Aralık ayında gündemde yer almayı sürdüren Aile destek ödemeler hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi.

    Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yaparak olumlu değerlendirilen kişilere Aralık ayı aile destek yardımı farklı programlar çerçevesinde ödeniyor. Bakan Yanık canlı yayında Aile Destek Programı başvuru şartlarını duyurarak, ödeme tarihi hakkında konuştu. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.

    Yeni yıldan önce hesaplara yatacak

    Bakan Yanık, ödemelerin yılbaşından önce yatması hakkında ise "Hemen çalışalım. Şuanda doğrusu tarihi hatırlamıyorum ama yılbaşından önce bir yılbaşı hediyesi yapalım inşallah." yanıtını verdi. Yanık, ayrıca Twitter'dan da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.


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