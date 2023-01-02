Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak 2023 aile destek ödemeleri sorgulama

2023 yılının gelmesiyle birlikte Ocak dar gelirli aileler için yapılan destek ödemeleri araştırılıyor. Peki ocak ayı aile destek ödemeleri ne zaman yapılacak? e-Devlet sorgulama ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli aileler için aile destek programı ödemeleri gerçekleştiriyor.

Yapılan yardım ücretleri ailelerin gelir durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Her ay yapılan bu yardım programı, ocak ayına girilmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yerini aldı. Hak sahipleri ödemelerin hangi gün yapılacağını araştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bakan Derya Yanık, aile destek programı ödemelerinin Ocak ayının ilk haftasından önce yapılacağını duyurmuştu.

Peki aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı aile destek ödemeleri nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler…

Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

Aile sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvuruları, e-devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılmaktadır.



