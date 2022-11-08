Aile Destek Paketi parası yattı mı, bugün yatacak mı? Aile Destek Paketi sosyal yardım ödemesi ne zaman?

Aile Destek Paketi parası yattı mı, bugün yatacak mı? Aile Destek Paketi sosyal yardım ödemesi ne zaman?

Aile destek yardımı ödemelerinin Kasım ayında hangi gün ödeneceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile vatandaşlarla paylaşıldı. Peki Aile Destek Paketi parası yattı mı, bugün yatacak mı?

Pek çok vatandaşın ilgiyle takip ettiği aile destek yardımı ödeme tarihi, Kasım ayı ödeme tarihi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlar kapsamında, bu yılın 8 aylık döneminde toplam 41 milyar 418 milyon lira ödeme ihtiyaç sahiplerine sunuldu. Kasım ayı aile destek programı ödemeleri Bakanlığın belirlediği tarihlerde vatandaşlara ödenecek. İşte detaylar...

Aile Destek Paketi parası yattı mı?

İlgiyle takip edilen aile destek ödemesi vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. Senenin 11. ayının başlaması ile beraber ihtiyaç sahipleriaraştırmalarına hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunarak ödemelerin 8 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından konu hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Bu kapsamda vatandaşların hesaplarına ödemeler 8 Kasım'da yatırılacak."

Aile Destek Yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı başvurularının nasıl yapılacağı da sorgulanıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilerek yapılabilmektedir.