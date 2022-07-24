Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?

Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?

Aile Destek Paketi programına ilişkin detayları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tweitter hesabından paylaştı. Peki, Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak?

Türkiye Aile Destek Programı başvuru şartları belli oldu. Ödemeler çok yakın bir sürede yapılacak.

Bu sayede mağdur hiçbir aile kalmayacak ve zor durumda olan vatandaşlara yardım edilmiş olacak.

Ailelerin mağdur olmaması için birden fazla destek paketi açıklanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, detayları duyurdu.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Derya Yanık, Aile Destek Paketi programına nereden başvuru yapılacağını açıkladı.

Detayların belli olmasıyla birlikte binlerce kişi bilgi almak adına "Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman ve nereden yapılacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır? Ödemeler nereden ve ne zaman yapılacak? İşte detayları...

Aile Destek Paketi programı başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor. Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

Çalışanlarımız: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanlar faydalanabilecektir. Emeklilerimiz: Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3’ünden az olması koşuluyla; SSK emeklileri BAĞKUR emeklileri Emekli Sandığı emeklileri SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

Ayrıca Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor. Haydi e-Devlet'e" ifadelerini kullandı.