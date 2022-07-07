Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini sürdürüyor.

Aile Destek Paketi'ne başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız "Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorusuna yanıt arıyor.

Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu.

Devletin verdiği aile desteği ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Aile Destek Programı ne zaman, ne kadar yatacak?

Aile Destek Programı adı altında, gelir seviyesi düşük olan 4 milyon haneye 12 ay boyunca düzenli olarak 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek.

Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.

İlk ödemeler Temmuz ayında gerçekleşecek.

Destekten kimler yararlanacak?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yaralanacak. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da destekten faydalanacak.

Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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