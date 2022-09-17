Aile Destek Programı eylül ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır?

Aile Destek Programı eylül ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelere verilecek olan Aile Destek Programı ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, Aile Destek Programı eylül ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...

Aile Destek Programı ödemeleri hakkındaki araştırmalar devam ediyor.

Eylül ayının ortalarına gelinmesi ile birlikte ödemelerin yatırılacağı tarih merak edilirken bilindiği üzere Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara 450 TL ile 600 TL aralığında ödeme yapılacak.

Aile Destek Programı ödemelerinin ilki 29 Temmuz 2022 tarihinde yapılmıştı.

Aile Destek Programı eylül ödemeleri yattı mı?

Peki, Eylül ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik.

Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır.

Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlar ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştirilir.

2022 yılı Haziran ayı ile 2023 yılı Mayıs ayı arasındaki 12 aylık dönemde uygulanacak Aile Destek Programının son ödeme dönemi olan 2023 yılı Mayıs ayı ödemesi takip eden Haziran ayı içinde gerçekleştirilerek program sonlandırılacaktır.