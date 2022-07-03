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Aile Destek Programı ilk ödemesi yattı mı? Ne zaman ödenecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 milyon ihtiyaç sahibi aileye "Aile Destek Programı" kapsamında destek ödemesi başvuruları alındı. Peki ilk ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?
- Haber Merkezi
- 03.07.2022 - 11:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için yeni bir çalışma başlattı.
Aile Destek Programı adı altında, gelir seviyesi düşük olan 4 milyon haneye 450-600 TL aralığında ödeme sağlanacak.
Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı ödemeleri, 12 ay boyunca düzenli olarak yapılacak.
Başvuruda bulanan vatandaşlar, ilk ödemelerin ne zaman yatacağını sorguluyor. Özellikle bayram öncesi, aile destek ödemeleri yatar mı sorusu gündemde yer alıyor.
Peki 2022 Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Aile Destek Programı ilk ödemesi yattı mı?
Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi verilecek. Buna göre, 4-7 Temmuz aralığında hesaplarda olması bekleniyor.