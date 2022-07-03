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Aile Destek Programı ilk ödemesi yattı mı? Ne zaman ödenecek?

Aile Destek Programı ilk ödemesi yattı mı? Ne zaman ödenecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 4 milyon ihtiyaç sahibi aileye "Aile Destek Programı" kapsamında destek ödemesi başvuruları alındı. Peki ilk ödeme ne zaman, bayramdan önce yatar mı?