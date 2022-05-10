Aile destek programı nedir, başvurular ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri ve şartları

Aile destek programı nedir, başvurular ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri ve şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Aile Destek Programı kapsamında destek sağlanacağını duyurdu. Peki Aile Destek Programı nedir, başvurular ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan fiyat artışları ve alım gücüne değindi.

Dar gelirli ailelerin alım gücünün düştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Aile Destek Programı müjdesini verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Aile Destek Programı ile ilgili detaylar, milyonlarca vatandaş tarafından araştırma konusu oldu.

Peki Aile Destek Programı nedir, başvurular ne zaman başlayacak? Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

Aile Destek Programı nedir, kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Aile Destek Programı kapsamında destekler sağlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre; Aile Destek Programı, dar gelirli vatandaşları kapsayacak. Ancak Aile Destek Programı hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi.

Aile Destek Programı başvurular ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna da yanıt verdi.

Erdoğan, ''Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz.'' açıklamalarında bulundu.

Aile Destek Programı başvuru şartları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.