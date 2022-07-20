Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

4 milyona yakın yararlanacağı Aile Destek Programı ödemelerinin tarihleri netleşti. Bu ödemeler 12 ay boyunca, düzenli olarak gerçekleştirilecek.

Aile Destek Porgramları ödemeleri Kurban Bayramı'ndan önce duyurulmuştu..

İhtiyaç sahibi ailelerin yararlanacağı programa ilişkin detaylar ise ödemelerin başlamasın ile gündeme geldi.

Sosyal yardım ödemeleri hane başına 450 ile 600 TL arasında olmak üzere 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecek.

Yardıma ihtiyacı olan aileler mağdur edilmeyecek ve bu sayede ihtiyaçları karşılanmış olacak.

Bu kapsamda destek programından yararlanmak isteyen aileler, "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar? İşte yanıtı...

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise katıldığı bir televizyon programında Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz." dedi.

Yaklaşık 4 milyon haneye bir yılda 15 milyar liralık maddi destek sağlanacağını bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Ödemeler 12 ay boyunca süreli ve aylık olarak yapılacak. Bugünden (27 Haziran 2022) itibaren e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza giderek başvurabilirsiniz.

Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamayan vatandaşlarımız da başvuru yapabilecek. İlk destek ödemesi Kurban Bayramı'ndan önce hesaplarda."

ŞARTLAR

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.



