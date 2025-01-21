Aile ve Gençlik Fonu'na bir haftada 17 bin 192 başvuru

AA & Ensonhaber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunu desteklemek, güçlendirmek ve gençlerin sosyal risklerden korunmasını sağlamak amacıyla "Aile ve Gençlik Fonu"nu hayata geçirdi. Bu fon, aynı zamanda gençlerin gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefleyen bir kaynak olarak tasarlandı.

İLK BAŞVURULAR DEPREM BÖLGESİNDEN ALINDI

Fona başvurular, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yaşayan çiftlerle başladı ve 15 Şubat 2024 tarihi itibarıyla başvuru süreci resmen başlatıldı.

FAİZSİZ KREDİ VE EĞİTİM DESTEĞİ

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, evlilik hazırlığında olan genç çiftlere 150 bin liralık faizsiz kredi desteği sunuluyor. Bu kredi, 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde planlanıyor. Fon, maddi desteğin yanı sıra çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sağlıyor.

İSTANBUL BAŞVURULARDA İLK SIRADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde sunduğumuz faizsiz kredi desteğini ülkemizin 81 ilinde uygulamaya başlıyoruz." müjdesini paylaşmıştı.

Bu açıklamanın ardından fon, ülke genelinde yoğun ilgi gördü. 13 Ocak’tan bugüne kadar 17 bin 192 çift fona başvuruda bulundu. En fazla başvuru ise İstanbul, Şanlıurfa ve Ankara illerinden geldi.

BAŞVURU ŞARTLARI

Fona başvuruda bulunmak isteyen çiftlerin şu şartları sağlaması gerekiyor:

Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak,

Taşınmaz mal sahibi veya hissedarı olmamak,

Son 6 aylık gelir ortalamasının ve başvuru tarihindeki son aya ait toplam gelirlerinin, asgari ücretin 2,3 katını aşmaması,

Resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması.

Genç çiftler, Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet üzerinden ya da https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresinden başvuru yapabiliyor.

"AİLE YILI" İLE GÜÇLENEN BAĞLAR

Bu önemli proje, aile yapısının güçlendirilmesi ve gençlerin geleceğe güvenle adım atması için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Aile ve Gençlik Fonu, sadece mali bir destek değil, aynı zamanda genç çiftlerin sağlam bir temel üzerinde yeni bir hayata başlamaları için rehberlik sunan kapsamlı bir program niteliğinde.