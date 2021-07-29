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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arhavi’deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin’in Arhavi ilçesinde bir hafta önce yaşanan selin ardından bugün ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.
    • İHA
    • 29.07.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 16:09
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arhavi’deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu

    Ankara’dan hava yolu ile Trabzon’a buradan da kara yolu ile Arhavi’ye geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik Merkezindeki Afet Koordinasyon Merkezi’nde kendisine verilen brifingin ardından ilçe merkezinde en fazla hasarın yaşandığı Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, mahalle sakini kadınların dertlerini dinledi.

    BAKAN YANIK, AFET BÖLGESİNDE

    Beraberinde Vali Yılmaz Doruk ile sel sonrası yapılan çalışmaları yerinde gören Bakan Yanık, daha sonra 15 gün önce yaşanan selde zarar gören bir diğer nokta olan Rize’nin Güneysu ilçesine hareket etti.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arhavi’deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu #1

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arhavi’deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu #2

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arhavi’deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu #3

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Arhavi’deki sel bölgesinde incelemelerde bulundu #4

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