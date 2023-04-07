Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık Bakan Derya Yanık, depremin ilk gününden itibaren 3 bin 259 ASYA personeli ve 574 araçla depremzedelerin yaralarını saraya çalıştıklarını belirterek, "64 kalemde yaklaşık bugüne kadar 89 milyon adet ürün dağıttık" dedi.

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş'ta AK Parti ve MHP il teşkilatlarını ziyaret ettikten sonra Şehit İdare Ateşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bahçesine kurulan sosyal marketin açılışını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un ile milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Yanık, marketi gezip personelden bilgi aldı.

Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, depremzedelerin yaralarının sarılması için üzerlerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

"Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın afet ve acil durum kapsamında psikososyal ile ayni bağış ve depo yönetimi olarak iki temel sorumluluğu bulunduğunu ifade eden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

Ayni yardımlarla alakalı son durumumuz halihazırda bugüne kadar 3 bin 259 ASYA personelimizle 574 araçla deprem bölgesinde 11 ilde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hava seferi olarak 445 helikopter, 42 uçak toplam 487 hava seferi yapmışız bugüne kadar. An itibarıyla toplamda 71 depomuz var. Biliyorsunuz depoları deprem bölgesinde belleği lojistik merkezler olarak oluşturduk ve buralara şu anda içerde gördüğünüz malzemeler de dahil olmak üzere sarf malzemelerini depolayarak ihtiyaç duyulan bölgelere o depolardan dağıtımlarını yapıyoruz. Yurt dışından gelen yardımlar içinde daha çok gümrük kapılarına yakın kurduğumuz depolarımız var. 16 yurt dışı depomuz halihazırda faaliyet gösteriyor. Toplamda 87 depomuz halihazırda aktif olarak kullandığımız depolarımız. Bugüne kadar sadece bakanlık olarak bizim yönettiğimiz kısımda 20 bin 651 TIR boşaltmışız. Bunun dışında diğer kurumlarımızdan gelen yardımlarla beraber hakikaten gerek yurt içinden gerekse yurt dışından çok yoğun bir yardım seferberliği içinde olduk, olmaya devam ediyoruz. 6 Nisan 2023 Perşembe itibarıyla deprem bölgesinde toplam 203 sosyal market kurduk. Deprem bölgesi dışında da özellikle depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak transfer oldukları tahliye noktalarına da 94 adet sosyal market kurduk. Buralardan vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bunun dışında sosyal marketlere erişimde güçlük çeken yaşlarımız, engellilerimiz, küçük çocuklu ailelerimiz, kırsalda çeperlerde olan aileler olabilir. Bunlar içinde 11 mobil sosyal marketimiz halihazırda sahada deprem bölgesi içerisinde toplamda görev yapıyor. Tabii 64 kalemde yaklaşık bugüne kadar 89 milyon adet ürün dağıtmışız. Bunları tek tek saymak mümkün değil ama bir kanaat oluşturması bakımından birkaç veriyi sizinle paylaşacağım. Bugüne dek deprem bölgesinde 3 milyon 270 bin adet battaniye dağıtmışız. 1 milyondan fazla yatak ve yorgan dağıtmışız. 350 binden fazla elektrikli ısıtıcı dağıtmışız. 2 milyon 700 bin gıda kolisi dağıtmışız ve önümüzdeki süreçte de özellikle ramazan boyunca da dahil olmak üzere bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz.

"1 milyon 481 bin psikososyal destek görüşmesi yapıldı"

Bakanlık olarak afet kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bugüne kadar 1 milyar 399 milyon 650 bin lira acil durum ödeneği gönderdiklerini sözlerine ekleyen Bakan Derya Yanık, şöyle devam etti:

Psikososyal destek çalışmalarımızla alakalı deprem bölgesinde bugüne kadar 4 bin 808 personelle 1 milyon 481 bin 367 görüşme gerçekleştirmişiz. Psikososyal destek çalışmalarını önemsiyoruz. Çünkü afet ve acil durum sebebiyle günlük rutini, günlük hayatı bozulan vatandaşlarımızın tekrar o günlük yaşamlarına dönebilmeleri için ihtiyaçları olan bütün süreci planlama çalışmaları psikososyal destek çalışmaları kapsamında yapılıyor. Biz de bu süreci çok önemsiyoruz. Şu anda afet durumu içerisinde yaptığımız psikososyal destek çalışmalarının dışında önümüzdeki 2 yılı bütün paydaş kuruluşumuzla beraber ilgili bakanlıklarımızla beraber 2 yılı akut dönemmişçesine psikososyal destek çalışmaları kapsamında planladık. Acil eylem planımızı oluşturduk ve sahaya göndererek uygulanmasına başladık. Deprem bölgesi dışında 5 bin 213 personelimizle 649 bin 673 görüşme gerçekleştirmişiz bugüne kadar. Alo 183 hattımıza gelen çağrılarda 15 personelimiz 911 görüşme gerçekleştirmiş. Deprem bölgesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden vatandaşlarımız var.

"1783 çocuk ailesine teslim edildi"

Depremde hastanelere kaldırılan refakatsiz çocukların son durumlarıyla ilgili de bilgiler aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şunları söyledi: