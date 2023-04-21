Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: İyi günde de kötü günde de birlikteyiz

AA
Osmaniye'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Kadirlili hemşehrileri ile bayramlaştı.
Bakan Yanık, bayramlaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak "Depremin ardından Konteyner Kente yerleştirilen vatandaşlarımızı ziyaret ettik, bayramlarını kutladık." dedi.
"Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz"
Yanık, mesajında depremzedelere hitap ederek, "İyi günde de kötü günde de her zaman birlikteyiz. Yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz." mesajını iletti.