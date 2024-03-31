Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, oyunu Ankara'da kullandı: Türkiye kazanacak Bakan Göktaş, oyunu kullandıktan sonra "Bugün demokrasimizin bayram günü" dedi. Göktaş, "Türkiye kazanacak" mesajı verdi.

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AA & Ensonhaber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, belediye seçimleri için oyunu kullandı.

Bakan Göktaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Ankara'da Gazi Anadolu Lisesi'nde sandığa gitti.

Eşi Rahmi Göktaş'ın eşlik ettiği Mahinur Özdemir Göktaş, kendisine verilen pusulalar ve zarfla kabinde oyunu kullandı.

Göktaş: Hayırlı olsun

Zarfı sandığa atmadan önce gazetecilere poz veren Göktaş, "Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

"Bugün demokrasimizin bayram günü"

Dışarıda gazetecilere konuşan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

Bugün demokrasimizin bayram günü. Bizler de her vatandaşımız gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık.



Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Türkiye kazanacak"

Göktaş, "Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum." diye ekledi.