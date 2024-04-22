Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere yeni personel alacağını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni personel alacak.

Bakanlığın personel alımına ilişkin detaylar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

45 bilişim personeli

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; sözlü, uygulamalı yöntem ile 4 yazılım mimarı, 1 kurumsal veri mimarı, 5 kıdemli yazılım uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı, 2 kıdemli ağ uzmanı, 2 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 kıdemli CBS yazılım uzamanı, 1 kıdemli veritabanı uzmanı, 1 kıdemli devops uzmanı, 2 kıdemli iş analisti, 8 iş analisti, 7 kıdemli yazılım uzamı, 3 devops uzmanı, 2 sistem uzamanı, 1 CBS yazılım uzmanı, 1 bilgi güvenliği uzmanı, 1 ağ uzmanı ve 1 veri merkezi uzmanı olmak üzere toplamda 45 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvuru tarihi belli oldu

Başvurular, dijital ortamda 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Kariyer Kapısı ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler; Bakanlığın resmi internet sayfaları www.aile.gov.tr, www.aile.gov.tr/pgm veya Kariyer Kapısı üzerinden yayınlanacak.