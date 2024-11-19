Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'bebeğe istismar' iddiaları sonrası harekete geçti

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu.

Olayda, bir anneanne sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni doğan torununun babasının istismarına uğradığını iddia etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı anneannenin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

BEBEK VE ANNE, DEVLET HİMAYESİNDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ordu Ünye'de bir şahsın kendi çocuğuna istismarda bulunduğuna yönelik şikayet üzerine Ordu İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Sağlık kontrolleri yapılan bebek ve annesi, bakanlığımızca devlet himayesine alınmıştır. Ayrıca uzman ekiplerimizce anneye psikososyal destek hizmeti verilmektedir. Bakanlık olarak yargı sürecine müdahil olarak zanlının en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.