Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu! 2 bin 392 engelli atanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atamasının yapılacağını duyurdu.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellinin kamu kurumlarına ataması açıklaması yaparak detayları paylaştı.

Verilen bilgilere göre, toplam 2 bin 392 engelli kamu kurumlarına atanacak.

Tercih işlemleri için hazırlanan kılavuz, bugün ÖSYM tarafından yayınlanacak.

Atamalar, EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

"Tercih aşaması başladı"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

"Tercih kılavuzu 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayınlanacak"

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayınlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Tercih işlemleri

Açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Son 21 yılda kamuda engelli memur sayısı 12 kat artırıldı

Açıklamada ayrıca, son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engellinin atamasının yapıldığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)