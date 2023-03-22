Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet alan vatandaşların sayısını açıkladı

Haber Merkezi
Afet bölgesinin yaraları sarılmaya devam ediyor...
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında depremden etkilenen binlerce vatandaş farklı şehirlere tahliye edildi.
Öte yandan çadır ve konteyner kentlerde yeni yaşam alanları oluşturuldu.
Çalışmalar kapsamında vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu.
"Vatandaşlarımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi:
Deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan, 533 yaşlı vatandaşımız ile bakıma ihtiyacı olan 253 yaşlı vatandaşımız 1.133 engelli vatandaşımız ile bakıma ihtiyacı olan 911 engelli vatandaşımız farklı illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirilmiştir."