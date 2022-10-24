Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, eşi vefat eden kadınlara konut desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, eşi vefat eden kadınlara konut desteği

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak.

Eşi vefat eden kadınlara yönelik yeni bir destek programı daha hayata geçirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı’ kapsamında atılan adımlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, eşi vefat etmiş kadınlara 2 bin 23 adet konut temin edeceklerini ve toplamda 607 milyon TL bütçe ile hane başına 300 bin TL destek verileceğini duyurdu.

Söz konusu destekten, eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini bildirdi.

“Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek”

İHA’nın haberine göre; program çerçevesinde, belediyeler ve illerdeki hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

“Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek.

“Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz”

Konutların satın alınması durumunda ise bu özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken ihtiyaç duyulan kaynak, belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım hakkı vereceğiz.





“Hane başına 300 bin TL destek vereceğiz”

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı çerçevesinde 2 bin 23 adet konut temini edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz. Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 SYDV’mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.”

Destekten yararlanma şartları

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı yapılacak konutlardan faydalanabilmek için gereken şartlar ise şöyle: