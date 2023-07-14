Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan evlilik kredisi uyarısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “evlilik kredisi” vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

ensonhaber.com

Emniyet güçleri dolandırıcılara geçit vermemekte kararlı...

Yurt genelinde dolandırıcılarla mücadele sürüyor.

Dolandırıcılara göz açtırmayan güvenlik güçleri vatandaşları da sık sık uyarıyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlar her geçen gün ise artırılıyor.

Dolandırıcılar farklı oyunlarla vatandaşı ağlarına düşürüyor.

Özellikle sosyal medya üzerinden güven kurularak vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar ise hayrete düşürüyor.

"Para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz"

Buna karşılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bir yeni uyarı geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan uyarıda, şu ifadeler kullanıldı: