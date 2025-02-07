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DHA

Narin Güran, 8 yaşında hayattan koparıldı.

21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna giden Narin Güran, bir daha geri dönmedi.

19 gün sonra cansız bedeni bir dere kenarında bulunan Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü araştırılıyor.

Bu araştırmalar sürerken, komşu Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarıyla bazı gözaltı ve tutuklamalar oldu.

Anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes Güran ve itirafların sahibi Nevzat Bahtiyar tutuklandı.

Tutuklulara ilişkin karar ise geçtiğimiz aylarda görülen davada verildi.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

BAKANLIK İSTİNAFA BAŞVURDU

Açıklanan kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı az bularak itiraz edeceklerini söylemişlerdi. O itiraz bugün gerçekleşti. Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın artırılması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istinaf mahkemesine dilekçe sundu.

"ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME"

Dilekçede, yerel mahkemece sanık Nevzat Bahtiyar'ın da "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerekirken, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

"MÜŞTEREK FAİL"

Dilekçede, sanık Nevzat Bahtiyar'ın olay günü suç konusu eylemin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi, olay esnasında dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının sanığın "müşterek fail" konumunda olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

17 GÜN BOYUNCA BİLGİ VERMEDİ

Ayrıca sanık Bahtiyar'ın suç konusu eylem işlendikten sonra Narin Güran'ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve akabinde geçen 17 günlük süre boyunca yetkililere olayı bildirmemesinin de sanığın diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi: