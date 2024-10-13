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AA

Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların sürece daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu kurularak, hizmete başlandı.

Konuya ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.

PLATFORM HANGİ İMKANLARI SAĞLAYACAK

Duyuruya göre, ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planlarının ilerleyişinin şeffaf şekilde izlenmesi ve performansının ölçülmesi hedefiyle Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu hizmete açıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların sürece daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan platform, Bakanlık ve sorumlu kurumların eylem planları kapsamındaki faaliyetlerini daha etkin şekilde izlemesine, raporlamasına ve değerlendirmesine imkan sağlayacak.

Bu kapsamda, ulusal eylem planlarının her aşamasındaki gelişmeler izlenerek performans göstergeleri analiz edilebilecek ve hedeflenen sonuçlara ne derece ulaşıldığı takip edilebilecek.

GİRİŞ İÇİN YENİ WEB SİTESİ HAZIRLANDI

Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nun tanıtılması ve e-Devlet kapısı üzerinden de kolayca giriş sağlanması için yeni web sitesi de hazırlandı. Web sitesi, platform hakkında detaylı bilgi verirken, eylem planlarına ve strateji belgelerine erişim kolaylığı sağlıyor.

Ayrıca, eylem planları ve strateji belgelerine ilişkin haberler ve videoların yer aldığı sitede, eylem planlarının izlenmesine dair süreçler ve raporlar hakkında açıklamalara ulaşılabiliyor.

Öte yandan, sorumlu kurumlar, "https://ulusaleylem.aile.gov.tr" adresinden özel kullanıcı adı şifreleriyle veya e-Devlet kapısı üzerinden platforma kolayca giriş yapabiliyor.