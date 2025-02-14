Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 14 Şubat esprisi

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14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın dört bir yanında kutlanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım, sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Evlilik ve aile kurumunun önemini vurgulamak ve gençlere Aile Yılı kapsamında bir mesaj iletme düşüncesiyle bakanlık, "Seviyorsan git evlen bence" başlığıyla bir paylaşımda bulundu.

BEĞENEN DE VAR TEPKİ GÖSTEREN DE

Paylaşım ise kimileri tarafından sempatik bulunurken bir kesim tarafından da tepkiyle karşılandı.

Tepkiler ise artan evlik maliyetlerini gerekçe gösterilerek geldi.