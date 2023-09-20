Aileler evlat nöbetinde! Muşlu anne: Çocuklarımızı PKK ve HDP’den istiyoruz PKK ve HDP'ye karşı direnişe geçen Muşlu anne ve babalar evlatlarını geri istiyor. Gözü yaşlı anne 8 yıldır görmediği evladına, "Onların çocukları okullarda, bizimkiler dağın başında. Gelin devletinize teslim olun" diyerek seslendi.

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AA

Terör örgütü PKK, aileleri evlatlarından ayırıyor...

Beynini yıkayarak kandırdıkları çocukları dağa kaçıran örgüte karşı aileler direnişe geçti.

İlk olarak Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, Muş, Van ve Hakkari'ye de uzandı.

Aileler evlatlarına seslendi

Bugün de Muşlu aileler, HDP'nin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

8 yıldır evladına hasret

Oğlundan 8 yıldır haber alamadığını ifade eden Ayten Koçhan, 2 yıldır da eylemlerini sürdürdüklerini ve dağda bir kişi kalana değin eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

"Yılanın başı HDP"

Oğluna seslenen Ayten Koçhan, “Ben Ersin'in annesiyim, 8 senedir benim oğlum kaçırıldı. O günden beri daha bir haber alamadım. 2 yıldır burada eylemime devam ediyorum. Bir kişi bile dağda kalana kadar eylemime devam edeceğim. Oğlum sana sesleniyorum; gel teslim ol, yolunuz yol değil. Biz mal, mülk ve para peşinde değiliz. Bizler evlatlarımızın peşindeyiz. Gelin teslim olun, yeter anaların babaların ağladığı. Yeter, biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gelin teslim olun. Çocuklarımızı PKK ve HDP’den istiyoruz. Yılanın başı HDP’dir, getirsin çocuklarımızı teslim etsin. Onların çocukları okullarda, bizimkiler dağın başında. Gelin devletinize teslim olun.” dedi.

"Oğlum gel devletine teslim ol"

Oğluna seslenen ve gelip teslim olmasını isteyen Gıyasettin Demir isimli baba da HDP ve PKK’dan oğlunu istediğini belirterek, “Hasan'ın babasıyım. Hasan oğlum gel devletine teslim ol, senin orada ne işin var? Ben HDP’den ve PKK’dan oğlumu istiyorum.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)