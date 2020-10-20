Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.

Dün, bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığı binasına gelen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, evlat nöbeti tutan ailelere hakarette bulunmuştu.

Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşanmış, gerginliğin büyümesi çevredekiler tarafından önlenmişti.

Evlat nöbeti tutan aileler de Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirmişti.

VEKİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş ise yaşanan olayın ardından Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Begdaş, aylardır evladı için oturma eylemi yaptığını, yüreği yanan bir baba olduğunu söyledi.

HDP’li vekil Remziye Tosun evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti

"BU HAKARETLERİ HAK ETMEDİM"

Milletvekili Tosun'un dün kendilerine hakarette bulunduğunu belirten Begdaş, şöyle konuştu:

"Oy verdiğim milletvekili Tosun kapıdan çıkarken, 'Sayın vekilim, oğlumdan haber alamıyorum. Allah, peygamber için yeter artık. Dayanamıyorum.' dedim. Bunun üzerine tekme atarak, hakaret etti. Çevredekiler araya girdi. Bunlara bize hakaret etsinler diye mi oy verdik? Sadece evladımı istiyorum. Canım gitmiş, yüreğim yanıyor. Kötü bir şey demedim. Evladı giden ve yüreği yanan bir baba olarak sadece evladımı istedim. Benim doğal hakkım. Hangi vekil gelirse gelsin oğlumu isterim. Bu hakaretleri hak etmedim."

Tosun hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Begdaş, kendisinden sonuna kadar davacı olduğunu söyledi.

Evlat nöbeti tutan ailelere hakaret eden HDP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

"VERDİĞİMİZ OYLAR HARAM OLSUN"

Begdaş, Tosun'un hakarette bulunmasından duyduğu rahatsızlığı anlatarak, "Kendime yediremiyorum. Ben terbiyemi bozmadım ama ona yazıklar olsun. Onlara verdiğimiz oylar haram olsun." diye konuştu.