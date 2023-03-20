Ailelerin direnişi sürüyor! Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 294'üncü güne ulaştı 8 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan anne, "Çocuklarımız gelmeyene kadar HDP il binasının önünden kalkmayacağız" dedi.

Evlat hasreti çeken aileler büyük bir mücadele ortaya koyuyor.

İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde bir araya gelen gözü yaşlı aileler, terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan çocukları için eylem başlattı.

Yaşadıkları mağduriyetten HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde çadır kurarak evlat nöbetine başladı.

Nöbet; Hakkari, Şırnak, Muş gibi illerdeki ailelere de umut oldu.

Aileler, evlatlarına seslendi

Yaz-kış demeden toplanan anne ve babalar, buradan çocuklarına seslenerek 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

Bugün bin 294'üncü güne ulaşan eyleme katılan anne Güzide Demir, evladı Aziz için bekleyişini sürdürdü.

"Oğlumu HDP aracılığıyla dağa götürdüler"

Oğlunun 8 sene önce HDP aracılığıyla kandırıldığını söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı: