Ailelerin direnişi sürüyor! Diyarbakır'da evlat nöbeti bin 294'üncü güne ulaştı

Evlat hasreti çeken aileler büyük bir mücadele ortaya koyuyor.
İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinde bir araya gelen gözü yaşlı aileler, terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan çocukları için eylem başlattı.
Yaşadıkları mağduriyetten HDP'yi sorumlu tutan aileler, il binası önünde çadır kurarak evlat nöbetine başladı.
Nöbet; Hakkari, Şırnak, Muş gibi illerdeki ailelere de umut oldu.
Aileler, evlatlarına seslendi
Yaz-kış demeden toplanan anne ve babalar, buradan çocuklarına seslenerek 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.
Bugün bin 294'üncü güne ulaşan eyleme katılan anne Güzide Demir, evladı Aziz için bekleyişini sürdürdü.
"Oğlumu HDP aracılığıyla dağa götürdüler"
Oğlunun 8 sene önce HDP aracılığıyla kandırıldığını söyleyen Demir, şu ifadeleri kullandı:
Yaklaşık 4 senedir burada evlat nöbeti tutuyoruz. Çocuklarımız gelmeyene kadar HDP il binasının önünden kalkmayacağız. Benim oğlumu HDP aracılığıyla dağa götürdüler. Oğlum dükkanda çalışırken kanına girip götürdüler. Ben sadece oğlumu istiyorum. 8 senedir oğluma hasret kalmışım. Oğlum Aziz, neredeysen dön gel artık. Orası senin yerin değil. Oğlum, senin hasretinden hasta oldum.