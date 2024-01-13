Ailesi çadırda kalan Kahramanmaraşlı şehidin ev sözü verdiği ortaya çıktı Teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in acı haberi, depremzede ailesine ulaştı. Ailenin yakınları, kahraman şehidin anne ve babasına, "Evlenmeden önce size bir ev alacağım" dediğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye'nin yüreğine şehit ateşi düştü...

Acı haber Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinden geldi.

Üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle canı pahasına çatışan 9 Mehmetçik, şehit oldu.

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir de kahraman şehitlerden biriydi.

Çadırda yaşayan aileye acı haber ulaştı

Şehit Özdemir'in acı haberi, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadırda yaşayan Ali- Ümmihani Özdemir çiftine verildi.

3 çocuklarından tek oğlu olan bekar Müslüm'ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı.

"Evlenmeden önce size bir ev alacağım demiş"

Özdemir ailesinin komşularından Nazire Keskin, acı habere çok üzüldüklerini belirterek, "Şehidimizin komşusuyuz. Annesiyle sürekli konuşurum ben, bugün yine konuştum. Çocuğun hayali 'Evlenmeden önce size bir ev alacağım' demiş. Bekardı, askere gitti, çok terbiyeli bir çocuktu, asil bir çocuktu. Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta oturuyordu, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde de ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı." diye konuştu.

"Çaresizler..."

Komşulardan Hatice Gülbuyruk ise konteyneri ısıtamadıkları için ailenin çadırda kaldığını ifade ederek, "Konteynerde soba kuramazlar. Mecbur çadırda kalacaklar başka çareleri yok. Eşyaları konteynere koydular ama ısıtamadıkları için çadırda kalıyorlar. Yani çaresizler." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)