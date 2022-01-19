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    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu'da eğitim için kullanılacak

    Bir Türk havayolu firmasında 2001 yılına kadar taşımacılık faaliyetlerinde bulunan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, artık eğitim cihazı olarak kullanılacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 05:37
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 05:38
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    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu'da eğitim için kullanılacak

    İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den beri bekletilen uçak, bir Orta Doğu ülkesinde eğitim alanında kullanılması için 12 parça halinde 9 tır ile Ambarlı Limanı’na gönderildi.

    Parçalara bölünen yolcu uçağının Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na sevki sırasında polis ekipleri de eşlik etti. Projeyi gerçekleştiren firma yetkilisi Emre Özkul, uçağın ömrünü tamamlamış halde 2001 yılından bu yana beklediğini söyledi.

    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu da eğitim için kullanılacak #1

    "ORTA DOĞU ÜLKESİNDE HAVACILIK EĞİTİMİ VERECEK"

    Özkul, "Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi şeklinde ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor. İleride bir Orta Doğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek." dedi.

    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu da eğitim için kullanılacak #2

    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu da eğitim için kullanılacak #3

    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu da eğitim için kullanılacak #4

    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu da eğitim için kullanılacak #5

    Airbus A-300 tipi yolcu uçağı Orta Doğu da eğitim için kullanılacak #6


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