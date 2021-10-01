Dünyanın en büyük uçağından İstanbul'a ilk sefer

Dubai merkezli havayolu şirketi, Airbus A380 tipi uçak ile İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380 tipi yolcu uçağı bugün İstanbul'a ilk tarifeli seferini yaptı.

Dubai'den İstanbul Havalimanı'na gelen uçak, yolcularını aldıktan sonra 16.25'te Dubai'ye gitmek için tekrar havalandı.

Farklı konfigürasyonlarda 800’e kadar yolcu kapasiteli uçağın terminaldeki körüğe yanaşmasıyla pilotlar bayrak jesti yaptı.

PİLOTLAR GÖRSEL ŞOV DÜZENLEDİ

Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını çıkaran pilotlar, uçağın camını açarak salladı.

Havalimanında dünyanın en büyük uçağını gören yolcular ve bazı çalışanlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla kaydetti.

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirdi VİDEO









YOLCULAR İLK DENEYİMLERİ İLE İLGİLİ DUYGULARINI PAYLAŞTI

Airbus A380’in ilk tarifeli İstanbul uçağıyla havalimanına gelen yolculardan Said Ashei, “Sorunsuz bir yolculuk yaptık. A380 gökyüzündeki en iyi uçak. Bugün Emirates Hava Yolları Dubai’den İstanbul’a bu uçakla uçuş başlattı. Tebrikler" dedi.

Sorunsuz bir uçuş gerçekleştirdiklerini belirten yolculardan Farnaz Soraya Nejad da, “Uçuşumuz çok iyiydi, çok rahattı. İkinci kez bu uçağa biniyorum. Uçak çok rahattı, zamanında kalktı ve hizmet iyiydi" diye konuştu.

Yolculardan Cemal el Saidi ise, “Çok güzel bir yolculuktu. Hizmet harikaydı, uçuş harikaydı. Zamanında kalktık ve zamanında indik. Uçak içindeki hizmet çok güzeldi. Uçak harikaydı, çok rahattı. Her şeyi çok beğendim” şeklinde konuştu.

OPERASYON İÇİN UYGUN DEĞİLDİ

Havayolu şirketi, Airbus A380 tipi uçakla İstanbul Havalima'nına haftanın her günü sefer yapmayı planlıyor.

Daha önce Atatürk Havalimanı'na tanıtım amacıyla getirilen A380 tipi uçaklar, İstanbul'daki havalimanlarının uygun olmaması nedeni ile Türkiye'ye sefer gerçekleştiremiyordu.

İSTANBUL DA EKLENDİ

İstanbul Havalimanı’nın yapımının ardından Airbus A380 uçakları da zaman zaman yakıt ikmali ve acil inişler için kullanabiliyordu.

Emirates Hava Yolları’nın A380 uçağıyla sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekledi.

Bunun üzerine Türkiye’ye ilk tarifeli ticari Airbus A380 seferi de gerçekleşmiş oldu.











