AK Parti Gençlik Kolları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü klibi

AK Parti Gençlik Kolları, 68'inci yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü hazırladığı videoyla kutladı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 68'inci yaşına girdi.

Çok sayıda siyasi Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü mesajı paylaştı.

ON BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyenler '#İyikiDoğdunREİS ve #İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketleriyle on binlerce paylaşımda bulundu.

68'inci yaşına giren Erdoğan'a en özel sürprizlerden biri de AK Parti Gençlik Kolları tarafından yapıldı.

"İYİ Kİ DOĞDUN GENÇLERİN BAŞKANI"

AK Gençlik Twitter hesabından paylaşılan videoda, Erdoğan'ın gençlerle birlikte olduğu anların görüntüsü yer aldı.

Söz konusu video, "İyi Ki Doğdun Gençlerin Başkanı" notuyla yapıldı.

İşte AK Gençlik'in o videosu...

AK Gençlik hazırladı: İyi ki doğdun gençlerin başkanı